Эксперт рассказал о катастрофическом оттоке украинских граждан

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, родину ежегодно покидают около миллиона украинцев.

Ранее в эфире одного из телеканалов глава МИД Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность тем, что в стране сложилась катастрофическая ситуация с мигрантами. По его словам, родину ежегодно покидают около миллиона украинцев. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

В России проживают более 3 миллионов украинцев и еще около 1,5 миллионов – в Польше. Климкин обеспокоен еще и тем, что каждый 12-й житель Украины находится в стране, которая "ведет войну с Киевом". Некоторые украинские парламентарии считают, что на Украине через несколько лет наступит дефицит кадров, а с ним и угроза экономбезопасности страны.

Редакция издания "ПолитЭксперт" обратилась за комментарием по этому вопросу к члену Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Богдану Безпалько.

Совершенно очевидно, по каким причинам это происходит. ВВП Украины упал в два раза, по некоторым оценкам даже больше, на 100 миллиардов долларов, со 183. Это не может не отражаться на уровне благосостояния жителей Украины, это сказывается и на оттоке граждан. Разрушение социальной сферы, высокий уровень безработицы, даже на низкую зарплату люди часто не могут устроиться, постоянно растущие цены и тарифы, начиная с продуктов питания, заканчивая тарифами на ЖКХ. Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации

Специлист в беседе с "ПолитЭксперт" подчеркнул, что характер миграции на Украине – смешанный. В основном, люди, которые уезжают на временную работу, при первой же появившейся возможности остаются там на ПМЖ. К тому же, из страны уезжают грамотные, активные люди в возрасте от 20 до 40 лет. Украинские журналисты называют этот "кровотечением", так как, по их мнению, страна вместе с людьми теряет свою кровь.

Для России было бы важно переключить на себя эти потоки миграции, потому что жители Украины, как правило, русскоязычные, одной с нами культуры, веры, разделяющие наши ценности. Они очень легко тут ассимилируются, в отличие от, скажем, уроженцев Средней Азии. Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации

На сегодняшний день поток мигрантов в Россию уменьшается, но увеличивается в Польше.

Ранее в Госдуме прокомментировали статью американцев о неспособности Украины вернуть Крым.

Фото: Россия_*Донецкая Народная Республика*_ Харцызск/ Вк