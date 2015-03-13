Стала известна причина взрыва в частном доме под Татарстаном

В результате происшествия хозяин коттеджа получил ожоги 40% тела.

Прогремевший накануне взрыв коттеджа в Мензелинске произошёл из-за бытового газа. Хозяин частного дома 59-ти лет получил ожоги 40% тела. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Республике Татарстан.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего выясняют криминалисты. По словам супруги пострадавшего, дом начали строить 2 года назад и подвеои к нему газ. Женщина считает, что к трагеди могла привести утечка из газового котла. Также она ометила, что наличие взрывчатых и других опасных веществ в коттедже исключено, посольку с супругами проживает маленький внук.

После произошедшего супруга владельца вернулась из поездки с дочерью для перевозки уцелевших вещей к соседям.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ