Утром вторника, 29 декабря, под Татарстаном взорвался коттедж. Из окон жилой постройки вырвалось пламя. Об этом сообщил телеканал "360".
По предварительной версии, в доме произошёл взрыв газа. Как передала телеканалу пресс-служба регионального МЧС, пожарные прибыли на место происшествия к 7:30 по местному времени.
В результате пострадали двое граждан. 59-летнего мужчину доставили в реанимацию.
Ранее мы сообщили о том, что в Краснознаменске произошло обрушение строительных лесов.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все