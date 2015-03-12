В результате пострадали двое. Одного мужчину доставили в реанимацию.

Утром вторника, 29 декабря, под Татарстаном взорвался коттедж. Из окон жилой постройки вырвалось пламя. Об этом сообщил телеканал "360".

По предварительной версии, в доме произошёл взрыв газа. Как передала телеканалу пресс-служба регионального МЧС, пожарные прибыли на место происшествия к 7:30 по местному времени.

В результате пострадали двое граждан. 59-летнего мужчину доставили в реанимацию.

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Видео: Telegram / SHOT