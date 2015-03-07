В Краснознаменске произошло обрушение строительных лесов

По данным экстренных служб, в результате инцидента пострадали 12 рабочих.

Во время строительных работ в Краснознаменске обрушились строительные леса. Как сообщил телеканалу "360" источник в экстренных службах, пострадали как минимум 12 рабочих.

Инцидент произошёл в доме №19 по Краснознаменной улице. На место выехала бригада скорой помощи, которая не сразу смогла прибыть к месту происшествия в связи с не очищенными от снега дорогами. Судя по кадрам, верхние этажи здания частично разрушены.

По данным пресс-службы МЧС, к месту обрушения лесов не стали привлекать работников ведомства. Факт падения рабочих с высоты в ведомстве подтвердили.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих.

Фото: Piter.TV