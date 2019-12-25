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В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих
Сегодня, 16:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих

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Они упали в шахту лифта.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на стройке. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу. 

Во вторник, 13 декабря, с высоты 13 этажа строящегося дома на территории Василеостровского района в шахту лифта упали два иностранных рабочих. Они скончались от полученных телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Проводится расследование. 

Фото: pxhere.com

Теги: падение, рабочие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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