В посёлке Московской области загорелось кафе

Огонь распространился по площади 350 кв.м.

Утром пятницы, 16 декабря, в посёлке Шаховская Московской области произошло возгорание в здании кафе "Лоза". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Сигнал о возгорании поступил на дежурный пульт в 9:33. К дому №13 на Рижском шоссе выдвинулась дежурная бригада. Местные жители рассказали в соцсетях, что над посёлком по-прежнему стоит чёрная дымка от пожара.

Сколько воспоминаний с этим местом, сколько проработали, дружный был коллектив и время хорошее. Очень жаль что так получилось. отмечает одна из жительниц Шаховской

Ранее мы сообщили о том, что в Московской области отказались от масштабных фейерверков на Новый год.

Фото: Piter.TV