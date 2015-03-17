В Московской области отказались от масштабных фейерверков на Новый год

При этом запретов запускать салюты для отдельных граждан не ожидается.

В Подмосковье отменены масштабные фейерверки, однако граждане смогут запустить салюты самостоятельно. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на слова губернатора Андрея Воробьева в интервью на радио Sputnik.

Что касается фейерверков, у нас в области их не будет. Хотя мы, конечно, не можем запретить это делать в какой-то отдельно взятой семье, в каком-то отдельно взятом доме Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Как подчеркнул глава региона, основной акцент при праздновании будет сделан на семейных программах отдыха и детских ёлках. Также Воробьёв назвал природу "главным козырем" природу Московской области, напомнив, что к зимним праздникам в каждом городском округе обустраивают освещенную лыжню.

Ранее мы сообщили о том, что метеоролог спрогнозировала никольские морозы в Москве.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области