Метеоролог спрогнозировала никольские морозы в Москве

Снегопад ждёт жителей столицы каждый день до конца недели.

В течение недели в Москве сохранятся снегопады. Несмотря на то, что стихия уже не будет бушевать настолько сильно, как накануне, в выходные стоит готовиться к настоящим никольским морозам. Об этом телеканалу "360" рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Ночной снегопад Позднякова назвала следствием южного циклона, который за ночь принёс 11 мм осадков. Это 20% от месячной нормы для декабря. За сутки снежный покров в среднем возрос до 10–12 см, исключение составили Измайлово, где слой снега достиг 21 см, и ВДНХ (16 см)

По словам специалиста, предстоящей ночью город окажется в тылу циклона. Ночная температура составит от -7…-9 градусов, а дневная от -4…-6 градусов. Затем, 18 декабря, высокое атмосферное давление повлечёт за собой приход антициклона

К нам придут настоящие никольские морозы, потому что минимальная температура понизится до -10…-15 градусов, дневная — до -5…-7 градусов. То есть волна никольских морозов в этом году осуществится. Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы

Ранее мы сообщили о том, что в Мытищах построили новую развязку.

Фото: Pxhere