В Мытищах построили новую развязку

Транспортное сообщение между Мытищами и федеральной автодорогой начали налаживать с 2020 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал оценил строительство развязки в Мытищах, которая соединяет улицу Фрунзе с Ярославским шоссе. Как отметил руководитель, за счёт федерального проекта город получил "второе дыхание". Об этом сообщил телеканал "360".

Руководитель отметил, что развязка необходима для логистики. Наряду с другими магистральными, федеральными, региональными дорогами и переездами, она будет положительно влиять на качество жизни, число рабочих мест и приход в регион новых организаций, добавил Воробьев.

Строительство развязки началось в 2020 году. Активную фазу работ выполнил примерно 200 работников дорожных служб, которые трудились в 2 смены. При открытии движения, между Мытищами и федеральной автодорогой запустят полноценное транспортное сообщение.

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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области