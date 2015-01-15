В комитете финансов Петербурга объяснили причину увеличения резервного фонда

Решение связано с изменением выплат социальных пособий на федеральном уровне. Тем не менее, конкретный механизм пока не разработан.

В ходе заседания бюджетно-финансового комитета ЗакСа Северной столицы стало известно, чем объясняется решение Смольного увеличить резервный фонд до 50 млрд рублей. Причину озвучила председатель комитета финансов Светлана Енилина. По её словам, это связано с решением федеральных властей внести коррективы выплаты социальных пособий, которые должны будут частично оплачиваться субъектами РФ.

Елина отметила, что конкретные механизмы выплат и размеры софинансирования пока не обсуждались, однако для этого определённо потребуются крупные суммы. В связи с этим город решил подготовиться к тратам заранее.

Депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский подчеркнул, что по закону размер резервного фонда не может превышать 3% от размера общего бюджета региона. Таким образом, показатель в 2023 году не может превышать 36 млрд рублей. На это глава комфина ответила, что федеральные власти планируют отменить это ограничение и уже одобрили соответствующий законопроект в первом чтении.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге одобрили изменения в бюджете на 2022 год, сократив траты на метро на 17 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба ЗакСа Петербурга