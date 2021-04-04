Беглов планирует увеличить резервный фонд города до 50 млрд рублей

Доходную часть городской казны предлагают уменьшить с 1,057 до 1,048 трлн рублей.

Губернатор Петербурга Беглов подготовил поправку к проекту бюджета города на следующий год, которая предусматривает увеличение резервного фонда на 20 млрд рублей. В первом чтении на него уже заложили 30 млрд.

Доходную часть городской казны предлагают уменьшить с 1,057 до 1,048 трлн рублей. Расходную, напротив, увеличить с 1,169 до 1,195 трлн. Дефицит таким образом составит 146,7 млрд рублей, а не 112,8 млрд, как предполагалось ранее.

Резервный фонд город использует для оперативных трат. В частности, на выплаты петербуржцам, решившим принять участие в специальной военной операции. Расходование фонда непрозрачно. Его максимально возможный объем не ограничен законом.

Стало известно, чтовыше 36 процентов респондентов признались, что часто пользуются налоговыми льготами. Еще 17 процентов заявили, что знают о такой функции, но не обращались к ней. Около 28 процентов опрошенных никогда не слышали о подобных льготах. Десятая часть горожан затруднились ответить. 8 процентов жителей рассказали, что не являются плательщиками налогов.

Ранее в Петербурге одобрили изменения в бюджете на 2022 год, сократив траты на метро на 17 млрд рублей. При этом, согласно поправке губернатора, будет увеличен резервный фонд на 6 млрд рублей.

Фото: Piter.tv