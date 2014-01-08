Треть петербуржцев знает и пользуется налоговыми льготами

Свыше 36 процентов респондентов признались, что часто пользуются налоговыми льготами.

Свыше 50 процентов жителей Петербурга знают о существовании налоговых льгот. Однако пользуются данной возможностью не все горожане. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Свыше 36 процентов респондентов признались, что часто пользуются налоговыми льготами. Еще 17 процентов заявили, что знают о такой функции, но не обращались к ней. Около 28 процентов опрошенных никогда не слышали о подобных льготах.

Десятая часть горожан затруднились ответить. 8 процентов жителей рассказали, что не являются плательщиками налогов.

Ранее на Piter.tv: на 11,6% сократятся поступления в бюджет Петербурга от налога на прибыль.

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