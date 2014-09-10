На 11,6% сократятся поступления в бюджет Петербурга от налога на прибыль

В прогнозе налога на доходы физических лиц ожидается поступательный рост, более 8,5% ежегодно.

Объём поступлений в бюджет города сократится на 11,6% от налога на прибыль организаций в Петербурге в 2023 году. Об этом во вторник, 4 октября, рассказали на заседании городского правительства заявила председатель комитета финансов Светлана Енилина.

Енилина рассказала, что у некоторых организаций Петербурга снижаются финансовые результаты и поэтому складывается переплата по налогу, которую они могут вернуть из бюджета. Несмотря на то, что в 2023 году будет спад поступления налогов на прибыль организаций, в 2024 и 2025 годах ожидается рост этого показателя. Он вернётся к уровню 2022 года.

В прогнозе налога на доходы физических лиц ожидается поступательный рост, более 8,5% ежегодно. Такой же прогноз даётся и по налогу, который взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В бюджет Петербурга в 2023 году, по оценке комитета финансов, поступит 966,8 млрд рублей от налоговых отчислений. Большую часть этих средств, 41,9%, составят налоги на доходы физических лиц.

Фото: Piter.tv

