Названа причина пожара на складе в Ступине

Версию выдвинул начальник службы Ступинского пожарно-спасательного гарнизона.

Утренний пожар на складе в Ступине случился по причине возгорания пластиковой крошки. Об этом телеканалу "360" заявил начальник службы Ступинского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Пахарев.

Руководитель добавил, что информация о возгорании поступила на дежурный пульт в 07:00.

Горело открытым огнем. Как выяснялось, это была пластиковая стружка, крошка. Данное здание использовалось под склад, имелись многочисленные нарушения противопожарного режима.

Дмитрий Пахарев, начальник службы Ступинского пожарно-спасательного гарнизона

На месте происшествия ведутся разбор и проливка конструкций. По информации издания, что арендатором объекта на Загородной улице является ИП Аристов. Склад служил для хранения пластиковой крошки, которая используется в производстве ПНД труб.

Как добавили в ГУ МЧС РФ по Московской области, площадь пожара составила 1 тыс. кв.м. Локализация огня прошла в 07:40, а ликвидировали пламя только в 10:40.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники МЧС попали в аварию по пути к месту пожара в центре Москвы.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Московской области