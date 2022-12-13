Сотрудники МЧС попали в аварию по пути к месту пожара в центре Москвы

Машина врио начальника столичного главка столкнулась с другим авто и влетела в столб.

Вечером вторника, 21 февраля, временно исполняющий обязанности начальника московского главка Юрий Ткаченко и его водитель попали в ДТП по пути к месту пожара в центре столицы. Видео с место ДТП разместил телеканал "360".

По данным источника издания, происшествие случилось приблизительно в 22:40. Машина руководителя столкнулась с другим авто на Варшавском шоссе у дома № 81 к1. Затем она врезалась в столб. Ткаченко и его подопечный были госпитализированы.

Пожар, на который спешили пострадавшие, случился в здании на Международной улице. Предварительно сообщается о семи погибших и 11-ти пострадавших. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Видео: телеканал "360"