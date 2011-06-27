Стала известна предварительная причина пожара на рынке "Садовод"

В данный момент спасателям удалось локализовать огонь на площади 30 кв.м.

Утром вторника, 13 июня, на рынке "Садовод" в Москве случился крупный пожар. По данным источника телеканала "360", причиной возгорания могло стать короткое замыкание из-за неисправной проводки.

Напомним, что огонь охватил начало седьмой линии павильонов, складские и торговые помещения.

На данный момент спасателям удалось локализовать огонь на площади 30 кв.м. Данных о пострадавших по-прежнему не поступало, точная площади пожара устанавливается. Пока торговцы спасают свои прилавки, спасатели устанавливают подъемные механизмы для подачи пожарных стволов.

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Видео: телеканал "360"