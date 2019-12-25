На базе музея "Кобона: Дорога Жизни" в Ленобласти разместят причал и новую экспозицию

Также в регионе намерены запустить водный маршрут от Осиновецкого маяка и музейного комплекса "Прорыв" до Кобоны через острова Зеленцы.

В 47-ом регионе планируют усовершенствовать сухопутные и водные пути до музея "Кобона: Дорога жизни". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Объект находится в деревне Кобона Кировского района. Там создадут комплекс для размещения старой и новой экспозиций, а также оборудуют пассажирский причал для туристов. По словам председателя Комтранса Ленинградской области Михаила Присяжнюка, создание подобных маршрутов имеет важное значение не только для отдельного региона, но и для всей страны.

Предполагается, что водный маршрут к Кобонам будет пролегать от Осиновецкого маяка и музейного комплекса "Прорыв" через острова Зеленцы.

Ранее мы сообщили о том, что за год число тяжких преступлений в Ленобласти сократилось на 14%.

Фото: Правительство Ленобласти