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Прибывший на станцию метро "Проспект Просвещения" поезд отправился обратно в тоннель

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Очевидцы предположили, что поезд был в неисправном состоянии.

В Петербурге прибывший на станцию метро "Проспект Просвещения" поезд отправился обратно в тоннель. Об этом Piter.TV рассказала читательница. 

Днем 31 декабря поезд прибыл на станцию, однако так и не отправился в путь в сторону центра города. Вместо этого поезд поехал назад в тоннель. Очевидцы предположили, что поезд был в неисправном состоянии. Спустя 13 минут на его смену прибыл следующий поезд. Движение восстановилось. 

Ранее мы писали, что станцию метро "Чернышевская" закроют на два года на время реконструкции.

Видео и фото: Piter.TV

Теги: поезд, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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