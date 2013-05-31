Очевидцы предположили, что поезд был в неисправном состоянии.

В Петербурге прибывший на станцию метро "Проспект Просвещения" поезд отправился обратно в тоннель. Об этом Piter.TV рассказала читательница.

Днем 31 декабря поезд прибыл на станцию, однако так и не отправился в путь в сторону центра города. Вместо этого поезд поехал назад в тоннель. Очевидцы предположили, что поезд был в неисправном состоянии. Спустя 13 минут на его смену прибыл следующий поезд. Движение восстановилось.

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Видео и фото: Piter.TV