Станцию метро "Чернышевская" закроют на два года на время реконструкции

Количество эскалаторов увеличат с трех до четырех.

Реконструкция станции метро "Чернышевская" начнется в 2022 году. На время работ станция будет закрыта. Об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Михаил Самборский.

Ведомство заключило контракт с АО "Метрострой Северной столицы". Решение о том, когда конкретно будет закрыта станция, примут после разработки необходимой документации.

На станции увеличат количество эскалаторов с трех до четырех, а также обновят вестибюль. Работы завершатся не раньше 2023 года. На них уйдет около двух лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что открытие вестибюля станции метро "Технологический институт-1" вновь перенесли.

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