За пять лет количество сотрудников на предприятии снизилось на 393 человека.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что прибыль ГУП "ТЭК СПб" в 2019 году превысила 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В пресс-службе отметили, что этот результат стал лучшим с 2012 года. Положительная динамика связана с оптимизацией постоянных расходов, а также программе энергосбережения. Отмечается, что дебиторская задолженность предприятия за 2019 год снизилась.

Стоит отметить, что за пять лет количество сотрудников на предприятии снизилось на 393 человека.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начали подготовку ко дню ВМФ.

Фото:pixabay