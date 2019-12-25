В Петербурге начали подготовку ко дню ВМФ

В этом году день ВМФ отметят 26 июля.

Комитет законности Петербурга анонсировал первую закупку ко Дню Военно-морского флота (ВМФ). На сайте госзакупок уже появился конкурс на установку рейдового оборудования. Подрядчику, который установит в акватории Невы рейдовые бочки и аксессуары для 20 кораблей, заплатят почти 6 миллионов рублей.

В комитете заявили, что у данного праздника есть конкретная цель – это популяризация героической истории, традиций, роли ВМФ в деле вооруженной защиты государственных интересов России.

В этом году день ВМФ отметят 26 июля.

В морском параде могут участвовать корабли из стеклопластика.

Фото: Piter.TV