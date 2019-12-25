В Минобороны могут допустить до участия в торжественной церемонии в День ВМФ корабли проекта 20385 "Гремящий".

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что в морском параде могут участвовать корабли из стеклопластика. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Известно, что в параде 26 июля в Петербурге и Кронштадте примут участие 46 надводных и подводных кораблей. Горожане увидят атомный подводный крейсер "Орёл", фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", артиллерийский корабль проекта 21630 "Буян".

В настоящее время в Минобороны решается вопрос об участии в параде российского корвета "Гремящий" и тральщика "Яков Баляев".

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, сколько проходят строевым шагом ежедневно военные ЗВО для подготовки к параду Победы.

Фото:пресс-служба Минобороны России