Стало известно, сколько проходят строевым шагом ежедневно военные ЗВО для подготовки к параду Победы

Военный парад пройдет на Дворцовой площади в Петербурге 24 июня.

Стало известно, как в настоящее время ведется подготовка войск Западного военного округа к предстоящему Параду Победы в Петербурге. В пресс-службе Западного военного округа 7 июня сообщили, что служащие ЗВО ежедневно проходят по 7,5 километров строевого шага в рамках подготовки.

Свои навыки они совершенствуют каждый день на протяжении 4-5 часов на территории Краснознаменной бригады связи, дислоцированной в Ленинградской области. Во время парада на Дворцовой площади военнослужащим предстоит пройти чеканным шагом более 300 метров.

Перед тренировками строевой плац воинской части подвергают обязательной санитарной обработке. Все военнослужащие на протяжении тренировки находятся в средствах индивидуальной защиты – медицинских масках и перчатках.

Ранее мы сообщали о том, что более четырех десятков воинских захоронений и мемориалов в Петербурге и Ленобласти ждет дезинфекция. Специальным дезинфицирующим раствором будут обработаны места возложения цветов, подъездные пути и территории комплексов.

Фото: пресс-служба ЗВО