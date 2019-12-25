В Петербурге и Ленобласти пройдет дезинфекция более 40 мемориалов и воинских захоронений

Будет обработано более пяти тысяч квадратных метров территорий.

Более четырех десятков воинских захоронений и мемориалов в Петербурге и Ленобласти ждет дезинфекция. Как сообщили в пресс-службе ЗВО 7 июня, специальным дезинфицирующим раствором будут обработаны места возложения цветов, подъездные пути и территории комплексов.

Отметим, что обработку пройдут более 5 тысяч кв.м. на территориях мемориалов в Сертоловском, Тосненском, Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах Ленобласти и в Петербурге.

Обработка мемориалов позволяет соблюсти санитарно-эпидемиологический режим и снизить риск распространения вирусных инфекций для участников траурных мероприятий ко Дню Победы.

Ранее мы сообщали о том, что военнослужащие ЗВО ежедневно дезинфицируют площадки подготовки к Параду Победы в Петербурге. Выполнением данной задачи занимаются подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа.

Фото: пресс-служба ЗВО