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В Петербурге и Ленобласти пройдет дезинфекция более 40 мемориалов и воинских захоронений
Сегодня, 21:34
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fvbykov

В Петербурге и Ленобласти пройдет дезинфекция более 40 мемориалов и воинских захоронений

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Будет обработано более пяти тысяч квадратных метров территорий.

Более четырех десятков воинских захоронений и мемориалов в Петербурге и Ленобласти ждет дезинфекция. Как сообщили в пресс-службе ЗВО 7 июня, специальным дезинфицирующим раствором будут обработаны места возложения цветов, подъездные пути и территории комплексов. 

Отметим, что обработку пройдут более 5 тысяч кв.м. на территориях мемориалов в Сертоловском, Тосненском, Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах Ленобласти и в Петербурге.

Обработка мемориалов позволяет соблюсти санитарно-эпидемиологический режим и снизить риск распространения вирусных инфекций для участников траурных мероприятий ко Дню Победы.

Ранее мы сообщали о том, что военнослужащие ЗВО ежедневно дезинфицируют площадки подготовки к Параду Победы в Петербурге. Выполнением данной задачи занимаются подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа.

Фото: пресс-служба ЗВО

Теги: зво, ленобласть, память, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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