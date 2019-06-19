При взрыве в жилом здании в турецком Шанлыурфа пострадали четыре человека

В район были направлены полиция, пожарная бригада, спасатели и медицинские бригады.

При взрыве в жилом здании в турецком городе Шанлыурфа пострадали четыре человека. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Инцидент произошел сегодня, 4 декабря, в квартале Сулейман Шах. В жилом здании на первом этаже прогремел взрыв, причины которого пока не установили. В район были направлены полиция, пожарная бригада, спасатели и медицинские бригады.

По предварительным данным, в результате инцидента четверо человек пострадали. Их доставили в больницы на машинах скорой помощи.

Ранее глава Минобороны Турции рассказал о ликвидации 326 террористов в Ираке и Сирии.

Видео: YouTube / CNN TURK