При взрыве в жилом здании в турецком Шанлыурфа пострадали четыре человека

При взрыве в жилом здании в турецком городе Шанлыурфа пострадали четыре человека. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Инцидент произошел сегодня, 4 декабря, в квартале Сулейман Шах. В жилом здании на первом этаже прогремел взрыв, причины которого пока не установили. В район были направлены полиция, пожарная бригада, спасатели и медицинские бригады.
По предварительным данным, в результате инцидента четверо человек пострадали. Их доставили в больницы на машинах скорой помощи.
Ранее глава Минобороны Турции рассказал о ликвидации 326 террористов в Ираке и Сирии.
Видео: YouTube / CNN TURK
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