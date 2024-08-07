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При взрыве в квартире в Лобне при разборе мусора пострадал грузчик

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Его госпитализировали в больницу с травмами конечностей.

При взрыве в квартире в Лобне при разборе мусора пострадал грузчик. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

Инцидент произошел 7 августа. В ходе разбора мусора новыми жильцами и грузчиками в квартире произошел хлопок. В результате пострадал один из грузчиков. Его госпитализировали в больницу с травмами конечностей. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже закрыто нелегальное производство немаркированных сигарет.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: взрыв, квартира, лобня, мусор, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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