При взрыве в ЖК "Алые паруса" ранен глава Федерации бокса ДНР

По предварительной информации, он мог быть целью взрыва.

При взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве ранен глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел утром 3 февраля. В подъезде жилого дома на Авиационной улице произошел хлопок неустановленного устройства. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации Baza, глава Федерации бокса ДНР мог быть целью взрыва. В результате происшествия Саркисян выжил, однако был госпитализирован в одну из московских больниц.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве в московском ЖК "Алые Паруса".

Фото: Piter.tv