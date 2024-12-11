Один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве в московском ЖК "Алые Паруса"

К месту выехали экстренные службы.

Один человек погиб и минимум четверо пострадали при взрыве в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве. Соответствующие сведения предоставил источник телеканала "360.ru". В 30-этажном элитном здании сработала пожарная сигнализация после взрыва "бомбы или гранаты". Громкий звук услышали очевидцы холле. В списке раненых оказалась местная жительница. Трое пострадавших остались лежать на полу. Telegram-канал Baza ранее писал об пострадавшем в результате взрыва в жилом комплексе "Алые Паруса". В настоящее время на месте инцидента работают экстренные ведомства, включая кинологическую службу.

Произошел хлопок в подъезде на первом этаже. Повреждено остекление и гипсокартонный потолок. еще один источник из "360"

Напомним, что ЖК "Алые Паруса" в российской столице представляет из себя евродом премиум-класса. Здание находится в районе Щукино. Оно расположено на границе Серебрянного Бора и Строгинской поймы Москвы-реки. Территория огорожена и находится под контролем охраны. Стоимость квартир в данном жилом комплексе в среднем составляет от 31 до 250 миллионов рублей. Среди известных российских звезд, проживающих там, указаны Екатерина Одинцова, Алла Довлатова, Дана Борисова.

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Фото и видео: Telegram / 112