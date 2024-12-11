Силы безопасности начали расследование причин произошедшего.

При взрыве в Йемене погибли семь человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в администрации провинции Эль-Байда.

Инцидент произошел в районе Эн-Насифа. На станции по продаже бытового газа произошел пожар. 65 человек получили ранения. Из них 15 находятся в критическом состоянии. Кроме того, пострадали более 20 автомобилей. Силы безопасности начали расследование причин произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Грозном после взрыва на заправке начался сильный пожар.

Видео: X / Benefit News