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При взрыве в Йемене погибли семь человек

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Силы безопасности начали расследование причин произошедшего.

При взрыве в Йемене погибли семь человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в администрации провинции Эль-Байда.

Инцидент произошел в районе Эн-Насифа. На станции по продаже бытового газа произошел пожар. 65 человек получили ранения. Из них 15 находятся в критическом состоянии. Кроме того, пострадали более 20 автомобилей. Силы безопасности начали расследование причин произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Грозном после взрыва на заправке начался сильный пожар.

Видео: X / Benefit News

Теги: взрыв, жертвы, йемен, пожар, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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