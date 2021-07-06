Одного раненого пришлось госпитализировать на вертолете в больницу.

При взрыве на заводе по производству биотоплива в Чехии пострадали четыре человека. Об этом рассказали местные журналисты с местного телевидения. В экстренном ведомстве уточнили, что трагедия произошла утром 6 июля на территории города Ловосице в Устецком крае. Это населенный пункт располагается на северо-западе государства.

Медики рассказали, что один человек доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. Его госпитализировали при помощи вертолета экстренной службы. Очевидцы уточнили, что металлические листы, которые составляли часть разрушенной конструкции, оказались отброшены на десятки метров. Груды мусора ограничили движение на участке железной дороги, которая находится около завода.

Взрыв зафиксирован на объекте, который принадлежит компании Preol. Это предприятие считается крупнейшим производителем биотоплива в стране. Эксперты не зарегистрировали выброса в атмосферу вредных веществ.

После срыва ЛГБТ-акции в офисе в Тбилиси произошел взрыв.

Фото: Twitter/EIG Ústí nad labem region

Видео: cnn.iprima.cz