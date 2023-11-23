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При взрыве моста между США и Канадой погибли два человека

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Один пограничник получил ранения в результате взрыва.

При взрыве моста между США и Канадой погибли два человека. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел на мосту через Ниагарский водопад на границе между странами. Машина направлялась из США в Канаду и взорвалась в момент движения в сторону здания пограничной охраны. Двое находившихся в автомобиле погибли. Один пограничник получил ранения в результате взрыва. ФБР расследует инцидент. Мост закрыт до дальнейших указаний. 

Ранее мы сообщали, что в Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе.

Видео: YouTube / 11Alive

Теги: взрыв, жертвы, канада, мост, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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