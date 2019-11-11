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При взрыве миномета в Донбассе погиб украинский военный
Сегодня, 8:08
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MShaffter

При взрыве миномета в Донбассе погиб украинский военный

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ЧП произошло во время плановых стрельб.

В Украине во время учений погиб 24-летний военный.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора Украины, что на полигоне на подконтрольной Украине территории в Донбассе взорвался миномет. Из-за взрыва погиб 24-летний военный и 8 человек получили ранения. 

По факту происшествия начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил обращения с оружием.

Ранее: Национальная полиция Украины поймала виновника пожара в Чернобыле.

Фото:ГБР Украины 

Теги: новости ураины, погиб военный, события украина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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