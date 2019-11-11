При взрыве миномета в Донбассе погиб украинский военный

В Украине во время учений погиб 24-летний военный.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора Украины, что на полигоне на подконтрольной Украине территории в Донбассе взорвался миномет. Из-за взрыва погиб 24-летний военный и 8 человек получили ранения.
По факту происшествия начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил обращения с оружием.
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Фото:ГБР Украины
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