При взрыве миномета в Донбассе погиб украинский военный

ЧП произошло во время плановых стрельб.

В Украине во время учений погиб 24-летний военный.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора Украины, что на полигоне на подконтрольной Украине территории в Донбассе взорвался миномет. Из-за взрыва погиб 24-летний военный и 8 человек получили ранения.

По факту происшествия начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил обращения с оружием.

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Фото:ГБР Украины