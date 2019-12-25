В Саратовской области при падении с поезда погиб солдат

В Саратовской области солдат погиб, выпав из поезда.
Трагедия произошла на перегоне "Екатериновка - Салтыковка" в Саратовской области. На полном ходу из поезда выпал солдат. От полученных травм он скончался. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Издание "Аргументы и факты Саратовской области" сообщают, что не исключается версия, что погибшего могли вытолкать и поезда.
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Фото:pixabay
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