СМИ: при ракетной атаке Израиля погиб один сирийский военный. Об этом сообщили представители арабского информационного агентства SANA со ссылкой на собственный источник в оборонном ведомстве. По меньшей мере еще пятеро человек пострадали. Они были ранены в ходе воздушного удара под Дамаском.
В ответ на внешнюю угрозу, власти страны провели атаку средствами ПВО Сирии. Военнослужащие открыли огонь по воздушным целям над столицей. Был нанесен материальный урон противнику. Факт атаки подтвержден как в еврейском государстве, так и Сирии. В Израиле заметили, что первая ракета оказалась пущена с территории арабской страны.
В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы нанесли удар по батареям "земля - воздух" в Сирии, включая радары и зенитные установки.
пресс-служба армии Израиля
Напомним, что Вооруженные сил Израиля регулярно наносят авиаудары по позициям иранских сил и проиранских формирований в Сирии.
Министр обороны Украины назвал ПВО одним из слабых мест ВСУ.
Фото и видео: Telegram/РИА Новости
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