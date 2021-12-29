Дамаск нанес ответный удар.

СМИ: при ракетной атаке Израиля погиб один сирийский военный. Об этом сообщили представители арабского информационного агентства SANA со ссылкой на собственный источник в оборонном ведомстве. По меньшей мере еще пятеро человек пострадали. Они были ранены в ходе воздушного удара под Дамаском.

В ответ на внешнюю угрозу, власти страны провели атаку средствами ПВО Сирии. Военнослужащие открыли огонь по воздушным целям над столицей. Был нанесен материальный урон противнику. Факт атаки подтвержден как в еврейском государстве, так и Сирии. В Израиле заметили, что первая ракета оказалась пущена с территории арабской страны.

В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы нанесли удар по батареям "земля - воздух" в Сирии, включая радары и зенитные установки. пресс-служба армии Израиля

Напомним, что Вооруженные сил Израиля регулярно наносят авиаудары по позициям иранских сил и проиранских формирований в Сирии.

Министр обороны Украины назвал ПВО одним из слабых мест ВСУ.

Фото и видео: Telegram/РИА Новости

