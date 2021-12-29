Министр обороны Украины назвал ПВО одним из слабых мест ВСУ

Алексей Резников объяснил, каким образом Киев защищает воздушное пространство.

Министр обороны Украины назвал противовоздушную оборону одним из слабых мест в армии. Такое заявление Алексей Резников сделал в эфире местного телеканала ICTV. По мнению специалиста, данная отрасль в стране нуждается в значительном усовершенствовании. Сейчас Киев оснащен такими же комплексами ПВО, что и Россия. При этом чиновник не думает, что вправе говорить о полной защищенности, так как идеального прикрытия страна не имеет.

Одним из сравнительно слабых мест украинской обороны в случае вторжения противника является противовоздушная оборона. Но, несмотря на это, высадка российских десантников будет невозможной. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Эксперт напомнил прессе о том, что на вооружении Украины есть легкие комплексы, позволяющие в том числе сбивать воздушные цели. В связи с этим посадка десанта страны-противника на территории Украины будет невозможна. Сценарий с бомбардировкой страны крылатыми ракетами Резников считает нереальным развитием ситуации.

Минобороны Украины: Киев не видит ударных сил со стороны России.

Фото и видео: YouTube / ICTV

