Минобороны Украины: Киев не видит ударных сил со стороны России

Алексей Резников оценил скопление российских войск к границы.

Глава Минобороны Украины заявил о том, что Киев не видит ударных сил со стороны России около государственной границы. Такое заявление в эфире местного телеканала ICTV сделал Алексей Резников. Чиновник не видит признаков того, что Москва готова атаковать территорию соседнего государства.

Ударная группировка с военной точки зрения имеет несколько признаков. Те 119 тысяч наземного компонента не сформировали ударный компонент, чтобы осуществить нападение на Украину. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский отверг информацию, предоставленную Западом о том, включая ту, что поступила от американского лидера Джо Байдена и британского премьер-министра Бориса Джонсона, о существующей угрозе вторжении России в Киев. По словам руководства Украины, Киеву гораздо лучше понятна обстановка в регионе.

Украина с 10 по 20 февраля проведет учения с применением Bayraktar, Javelin и NLAW.

Фото: YouTube / ICTV

