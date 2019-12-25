При возгорании многоэтажки в Волхове погиб человек

Также из огня вытащили отравленную угарным газом пенсионерку.

В среду, 16 сентября, в Волхове произошел пожар в многоэтажном доме. Пожарные нашли останки одного из жителей в трехкомнатной квартире. Об этом сообщил 47news со ссылкой на ГУ МЧС РФ.

По предварительным данным, пожар произошел примерно в 13:30. Пламя охватило 30 квадратных метров на первом этаже.

Кроме того, из дома вывели 87-летнюю пенсионерку, которая отравилась угарным газом, и еще 10 жителей.

Огонь удалось локализировать в 14:13. Обстоятельства происшествия уточняются, личность погибшего устанавливают специалисты.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти при пожаре погибла пожилая хозяйка дома.

Фото: Piter.TV