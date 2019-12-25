При выезде из парка на Стачек трамвай №52 сошел с рельсов

Фотографии в соцсетях выложили очевидцы.

В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что вечером 5 февраля 52-й трамвайный маршрут сошел с рельсов на проспекте Стачек. Очевидцы рассказали, что ЧП собрало транспортную пробку на участке дороги.

Ранее мы сообщали о том, что за 4 февраля на дорогах Ленинградской области погибли три человека. Всего в Петербурге и 47 регионе произошло 378 ДТП – оказалось 14 пострадавших, три человека погибли. В Северной столице случилось 313 аварий, а в Ленобласти – 65.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"