За сутки на дорогах Ленинградской области погибли три человека

Подведены итоги дорожной обстановки в регионах за прошедшие сутки.

Стало известно количество аварий, которые случились в Петербурге и Ленобласти за 4 февраля 2020 года. Всего в двух регионах произошло 378 ДТП – оказалось 14 пострадавших, три человека погибли. В Северной столице случилось 313 аварий, а в 47 регионе – 65.

Взрослые погибли только в авариях в Ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что на тротуаре в Колпино минивэн едва не задавил девушку. Очевидцы в группах соцсетей рассказали об аварии на перекрестке бульвара Трудящихся и улицы Веры Слуцкой. Столкнулись автомобили "Хендай" и "Фиат". Уточняется, что водитель "Хендай" не уступил дорогу и выбил минивэн на тротуар. Автомобиль остановился в сантиметрах от ларька "Союзпечати" и от пешехода, который чудом остался в целости.

Фото: Pixabay, Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО / "ВКонтакте"