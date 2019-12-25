При ухудшении ситуации с коронавирусом в Петербурге могут возникнуть "вопросы с финансированием" к концу года

Финансирование на следующий год может измениться в зависимости от ситуации в этом году.

В среду, 7 октября, прошло заседание правительства Петербурга. Одним из вопросов стало финансирование медицинской сферы в 2021 и плановом периоде 2022-2023гг. По словам главы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Александра Кужеля, при сильном ухудшении ситуации с коронавирусом в декабре могут возникнуть "вопросы с финансированием".

Сейчас мы направляем все имеющиеся резервы и дополнительные 4 млрд рублей, полученные из федерального бюджета, на оплату оказания медицинской помощи. Но если в будущем в большом объеме будут разворачиваться дополнительные койки в больницах и они будут заполняться, то в конце декабря у нас будут вопросы по финансированию. сказал Кужель.

В ТФОМС рассчитывают на федеральную помощь, а также иные "методы финансового реагирования", какие именно ― не уточнялось.

Губернатор Александр Беглов отметил, что вопрос с выплатами медикам и обслуживанием временного госпиталя "Ленэкспо" к концу года, скорее всего, не будет закрыт, так как пандемия может продолжиться.

На заседании также обсуждалось, что расходы территориального фонда ОМС в Петербурге в 2021 году могут составить порядка 122 млрд рублей.

Фото: Piter.TV