На заседании правительства города был утвержден проект закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования в Петербурге на 2021 и два последующих года.

Стало известно, что расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Петербурге в 2021 году увеличатся до 12,7 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов за заседании городского правительства. Подробности 7 октября приводит пресс-служба Смольного.

Градоначальник напомнил, что одна из основных статей расходов фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) – национальный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Его финансирование в 2021 году оно составит 12,4 млрд рублей. Данный показатель на 1,2 млрд больше, чем в текущем году.

Объем территориальной программы ОМС, по предварительной информации, на 2021 год составит 112,8 млрд рублей (на 2,4% больше показателя 2020 года).

Всего расходы территориального фонда ОМС в Петербурге в 2021 году могут составить порядка 122 млрд рублей. Большая часть из них составляет субвенции Федерального фонда ОМС. Петербург планирует получить 94,9 млрд рублей из Федерального фонда. Трансферт из бюджета города в бюджет Фонда в 2021 году остается в размере 18,4 млрд рублей. Еще около 8-9 млрд рублей фонд планирует получить за счет межтерриториальных расчетов и прочих поступлений.

При этом губернатор указал, что представленные цифры – не окончательные, работа над бюджетом фонда продолжится. Беглов напомнил, что в городе продолжат финансировать работы по противодействию коронавирусной инфекции. Пандемия внесла заметные коррективы как в работу самого Фонда, так и в структуру расходов в системе ОМС города, отметил градоначальник.

Ранее мы сообщали о том, что 93% расходов бюджета Петербурга составят 18 государственных программ. Губернатор города на заседании правительства оценил проект бюджета на 2021-2023 годы.

Фото: Piter.tv