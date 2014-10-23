Губернатор подвел итоги экономического развития на заседании городского правительства. Инвестиции в основной капитал достигли рекордных 1,7 трлн рублей, а промышленное производство выросло на 5,4%.

На заседании городского правительства 24 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил итоги экономического развития Северной столицы за 2025 год. Глава города отметил, что, несмотря на сохраняющееся санкционное давление, Петербург удержал высокие темпы роста и выполнил все показатели ранее инициированных национальных проектов.

По словам Беглова, инвестиции в основной капитал обновили рекорд, достигнув отметки 1,7 трлн рублей, тогда как годом ранее показатель составлял 1,5 трлн. Рост промышленного производства составил 5,4%, что превысило среднероссийские значения. Наибольший прирост продемонстрировали обрабатывающие отрасли, транспортное машиностроение и электронная промышленность. Выпуск транспортных средств и оборудования увеличился почти на 40%, а производство компьютеров, электронных и оптических изделий — более чем на 26%.

Туристический поток в город в 2025 году вырос на 7% и достиг 12,4 млн человек. Оборот общественного питания составил 356,6 млрд рублей, а розничная торговля продуктами превысила 1,2 трлн рублей. Оборот организаций увеличился на 5,8%, достигнув 34,1 трлн рублей. Объем строительства третий год подряд демонстрирует рост и в 2025 году составил 721 млрд рублей.

