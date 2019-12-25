Беглов заявил о закрытии 30 интернет-магазинов по продаже наркотиков в Петербурге

Губернатор Александр Беглов провел расширенное заседание Антинаркотической комиссии.

В Смольном состоялось первое в 2026 году расширенное заседание Антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга. Совещание провел губернатор города Александр Беглов. В ходе встречи были подведены итоги работы за прошлый год и обозначены приоритетные задачи на текущий период.

Глава города констатировал рост числа выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Особое внимание было уделено противоправной деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. По итогам 2025 года из теневого оборота изъято почти две тонны запрещенных веществ, что на 67 процентов превышает показатели годичной давности.

Правоохранительные органы ликвидировали 11 подпольных нарколабораторий. Также удалось пресечь деятельность трех десятков интернет-магазинов, специализировавшихся на сбыте наркотических средств. Александр Белгов поручил активизировать деятельность районных антинаркотических комиссий. Особое внимание, по мнению губернатора, следует уделить всем направлениям профилактики потребления психоактивных веществ. Градоначальник подчеркнул важность вовлечения молодежи в позитивную повестку. Необходимо занять подрастающее поколение спортом, системой дополнительного образования и кружками. Губернатор отметил, что в городе создана вся необходимая инфраструктура для этих целей, и ее следует использовать максимально эффективно.

