Губернатор города на заседании правительства оценил проект бюджета Петербурга на 2021-2023 годы.

Стали известны основные свойства проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы. Документ обсудили на заседании городского правительства, которое состоялось 7 октября. Подробности сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что контракты в рамках национальных проектов должны быть заключены до 1 апреля 2021 года. Это позволит провести все запланированные мероприятия в текущем финансовом году и избежать рисков неисполнения контрактов, особенно в случае нацпроектов, отметил Беглов.

Были озвучены главные параметры проекта бюджета на следующий год. Доходы отмечены на уровне 623,5 млрд рублей, расходы – на отметке 710,7 млрд рублей. Оба показателя показатели рост в сравнении с данными 2020 года. Дефицит составил 87,2 млрд рублей.

За 2021-2023 годы темпы роста собственных доходов бюджета планируются на уровне темпов роста экономики. Главным источником доходов обозначены налог на доходы физических лиц (297,9 млрд рублей, 47,8% доходов) и налог на прибыль организаций (149,7 млрд рублей, 24% доходов).

93% расходов бюджета Петербурга составят 18 государственных программ Санкт-Петербурга. В 2021 году они составят 660,8 млрд рублей.

Глава Петербурга отметил, что проект бюджета на последующие три года сформирован почти с предельным уровнем дефицита. По его словам, город идет на увеличение долга, учитывая низкие кредитные ставки и низкую долговую нагрузку, которая была до сих пор. "Петербург, безусловно, должен развиваться. Мы берем деньги, главным образом, под конкретные проекты развития. У нашего города очень хорошая репутация у кредиторов. Необходимо ею дорожить", – подчеркнул Александр Беглов.

Ранее губернатор отмечал, что в этом году город столкнулся с серьезным вызовом, значительные средства ушли в сферу медицины. На борьбу с пандемией в Петербурге был выделен 41 млрд рублей, из них 18 млрд ― из федеральных средств. Градоначальник отметил, что бюджет традиционно сформирован социально направленным.

Фото: Piter.tv