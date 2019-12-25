Смольный представил проект корректировки бюджета 2020 года

Дефицит доходов и расходов планируется сократить на 11 млрд рублей.

Комитет финансов Петербурга представил проект осенней корректировки бюджета на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 гг. Документ опубликован вечером вторника, 6 октября.

Согласно новому проекту, доходы города, по сравнению с весенней корректировкой, увеличились на 36 млрд рублей и теперь составят почти 610 млрд рублей. Расходы возросли на 25 млрд рублей. Их общая сумма составит 710 млрд рублей. Таким образом, дефицит удастся сократить на 11 млрд рублей – с 111 млрд до 100 млрд рублей.

В начале сентября в рамках "нулевых чтений" в Законодательном собрании представили проект бюджета на 2021 год и плановые периоды 2022-2023 гг. Из доклада главы комитета финансов Алексея Корабельникова следовало, что в 2021 году город заработает 591 млрд рублей, потратит 679,7 млрд рублей. Дефицит планируется сократить до уровня 88,7 млрд.

Ранее Беглов назвал главной задачей восстановление экономики Петербурга.

Фото: Piter.TV