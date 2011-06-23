При уборке снега пострадали стекла припаркованных авто на Лени Голикова

Из-за расчистки дороги пострадали несколько машин.

При уборке снега пострадали стекла припаркованных авто на улице Лени Голикова в Петербурге. О происшествии рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" 21 февраля.

Местные жители разместили фото и видео, на которых видно, как машины для расчистки двигаются по проезжей части с такой скоростью, что с земли поднялись снежные осадки. Поток осадков разбил стекла припаркованных машин, а один из водителей решил обратиться в полицию из-за данного происшествия. Очевидцы отметили, что от такой уборки пострадали около пяти машин.

В Пушкинском районе убрать последствия снежной ночи пытались 445 дворников и 127 единиц спецтехники.

Фото, видео: vk.com/spb_today