В Пушкинском районе 445 дворников начали еще с ночи расчищать занесенные снегом дороги

Жителей просят убирать припаркованные автомобили при необходимости, чтобы не мешать проезду машин, оснащенных спецтехникой.

Сейчас в Пушкинском районе пытаются убрать последствия снежной ночи 445 дворников и 127 единиц спецтехники. Работа началась ночью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

С 6 утра начали убирать снег во дворах. Кровельщики сбрасывают с крыш сугробы, дворники расчищают тротуары, дороги и подходы к подъездам. А за главные магистрали района взялись еще ночью.

Администрация района просит горожан по возможности убирать машины, если это необходимо, чтобы не мешать работе по уборке снега.

Ранее в Piter.tv сделали материал о том, как соль на дорогах разрушает город.

Фото: Piter.tv