Удельный парк останется в сохранности при строительстве магистрали N 7

Градозащитники не хотят, чтобы трасса проходила сквозь парк.

Активистам удалось отстоять Удельный парк, по которому собирались провести магистраль N 7. О новых планах комиссии по подготовке изменений в Генплан Петербурга рассказал директор Центра ЭКОМ Александр Карпов на своей странице в Facebook.

По его словам, территорию могут признать зоной зеленых насаждений общего пользования. Магистраль может предстать в виде вариативного решения: тоннель или эстакада.

Окончательное решение будет принято после разработки техническо-экономического обоснования.

Напомним, градозащитники были против того, чтобы магистраль проходила сквозь парк.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном пообещали увеличить траты на благоустройство до 5 млрд.

Фото: pixabay.com, Александр Карпов / Facebook