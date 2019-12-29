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Удельный парк останется в сохранности при строительстве магистрали N 7
Сегодня, 21:06
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nadezhda_sib

Удельный парк останется в сохранности при строительстве магистрали N 7

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Градозащитники не хотят, чтобы трасса проходила сквозь парк.

Активистам удалось отстоять Удельный парк, по которому собирались провести магистраль N 7. О новых планах комиссии по подготовке изменений в Генплан Петербурга рассказал директор Центра ЭКОМ Александр Карпов на своей странице в Facebook. 

По его словам, территорию могут признать зоной зеленых насаждений общего пользования. Магистраль может предстать в виде вариативного решения: тоннель или эстакада. 

Окончательное решение будет принято после разработки техническо-экономического обоснования. 

Напомним, градозащитники были против того, чтобы магистраль проходила сквозь парк. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном пообещали увеличить траты на благоустройство до 5 млрд. 

Фото: pixabay.com, Александр Карпов / Facebook 

Теги: магистраль, удельный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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