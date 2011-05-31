При стрельбе во Флориде погибли три человека. Об этом сообщили представитель местных властей на пресс-конференции.
Инцидент произошел в субботу, 26 августа, в Джексонвилле. Неизвестный напал на чернокожих людей в магазине Dollar General. Он был вооружен винтовкой AR-15 и пистолетом. Жертвами стали двое мужчин и женщина. После стрельбы мужчина покончил с собой.
Сообщается, что перед нападением злоумышленник оставил несколько записок расистского содержания. К расследованию обстоятельств произошедшего подключено ФБР
Ранее мы сообщали, что в Оклахоме на школьном матче по американскому футболу неизвестный открыл стрельбу.
Видео: YouTube / CBS Evening News
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