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При стрельбе во Флориде погибли три человека

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Перед нападением злоумышленник оставил несколько записок расистского содержания.

При стрельбе во Флориде погибли три человека. Об этом сообщили представитель местных властей на пресс-конференции.

Инцидент произошел в субботу, 26 августа, в Джексонвилле. Неизвестный напал на чернокожих людей в магазине Dollar General. Он был вооружен винтовкой AR-15 и пистолетом. Жертвами стали двое мужчин и женщина. После стрельбы мужчина покончил с собой.

Сообщается, что перед нападением злоумышленник оставил несколько записок расистского содержания. К расследованию обстоятельств произошедшего подключено ФБР

Ранее мы сообщали, что в Оклахоме на школьном матче по американскому футболу неизвестный открыл стрельбу.

Видео: YouTube / CBS Evening News

Теги: жертвы, стрельба, флорида
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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