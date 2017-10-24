  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:00
54
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Оклахоме на школьном матче по американскому футболу неизвестный открыл стрельбу

0 0

В полиции рассказали, что преступник сбежал, а пострадавшими стали четыре человека.

В американском штате Оклахоме на школьном матче по американскому футболу неизвестный открыл стрельбу. По информации от местных правоохранительных органов, пострадавшими в ходе инцидента стали четверо граждан. Злоумышленником считается чернокожий мужчина в серой толстовке и капюшоном. Очевидцы заметили, что спортивные фанаты бросились бежать со стадиона, а преступнику удалось скрыться в толпе. Шеф полиции города Чокто подтвердил, что за медицинской помощью обратились четыре человека, среди которых оказалась школьница.

На Обуховской обороны запертая в квартире пьяная девушка стреляла в дверь из карабина.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: оклахома, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии